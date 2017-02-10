Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şahan'dan davet

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, "Recep İvecik 5" filminin galasına, filmlerde Güngören'de ikamet ettiği için İstanbul Güngörenspor'u davet etti.

Spor / 10 Şubat 2017 Cuma 15:53
Şahan'dan davet

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, 17 Şubat'ta vizyona girecek olan filmi 'Recep İvedik 5'in galasını İstanbul Güngörenspor'la yapacak. Gökbakar, Bordo-Beyazlılar'ın yönetim ve futbolcularını galaya davet etti.

'KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

İstanbul Güngörenspor Kulübü Başkanı Hakan Cengiz 'Sayın Gökbakar kulübümüzü Recep İvedik 5'in galasına davet etti. Açılışı bizimle yapacağını öğrendik. Nazik davetinden dolayı kendisine teşekkür ederiz' dedi.

TAKIM ŞİMDİ AMATÖR LİGDE

Bilindiği gibi Gökbakar'ın çok sevilen tiplemesi Recep İvedik filmlerde Güngören'de ikamet ediyor. Eski ismi Güngören Belediyespor olan ve bir dönem 1. Lig'de mücadele eden İstanbul Güngörenspor şu sıralar İstanbul Süper Amatör Lig'de...

İstanbul GüngörensporBelediyesporRecep İvedikŞahan GökbakarAmatör Lig


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar