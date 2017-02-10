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Maradona, FIFA için çalışacak

Arjantinli eski yıldız futbolcu Diego Maradona, FIFA'da görev alacağını duyurdu.

Spor / 10 Şubat 2017 Cuma 15:10
Maradona, FIFA için çalışacak

Dünyaca ünlü Arjantinli eski futbolcu Diego Maradona, FIFA'da göreve başlayacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından konu hakkında açıklamalarda bulunan Maradona, 'Artık resmileşti. Sonunda, hayatım boyunca kurduğum hayallerden birisini gerçekleştiriyorum. FIFA'nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım.' ifadelerini kullandı.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden 56 yaşındaki Marodona, görevinin içeriği ve unvanına ilişkin detay vermekten kaçındı.

FIFA, son yıllarda yaşanan skandallarla gündeme gelmişti. ABD'de açılan yolsuzluk davası kapsamında, organizasyonun birçok üst düzey yöneticisi 2015 yılında Zürih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında FIFA'da o dönemde başkanlık görevini yürüten Sepp Blatter, eski UEFA Başkanı Micheal Platini'ye 2 milyon İsviçre frangı verdiği gerekçesiyle altı yıl futboldan men cezası almıştı. Yaşananların ardından FIFA'da başkanlık görevine oy birliğiyle Gianni Infantino getirilmişti.

Futbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Maradona, 1986'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşırken, 1994'te düzenlenen aynı organizasyonda ise doping yaptığı gerekçesiyle kupadan men edilmişti.

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