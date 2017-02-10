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Karabükspor - Beşiktaş Canlı Anlatım...

Lider Beşiktaş, haftanın açılış maçında Karabükspor ile deplasmanda karşılaşıyor.

Spor / 10 Şubat 2017 Cuma 18:05
Karabükspor - Beşiktaş Canlı Anlatım...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Karabükspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor... Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyor.  

Süper Lig'in lideri Beşiktaş 44 puanla zirvede bulunurken, haftayı 3 puanla kapatıp Avrupa Ligi'ne moralli gitmek istiyor. Ev sahibi Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada yer alıyor.

Canlı Anlatım...

Mücadele Halis Özkahya'nın düdüğü ile başladı.

Maça Beşiktaş baskılı başlarken ev sahibi Karabükspor savunmada kalabalık olmaya çalışıyor.

Penaltı mı değil mi?

9. dakikada sağ kanatta uzun pasta topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içine yaptığı ortada önce Talisca'nın şutu Dany'den döndü sonra Karabükspor ceza sahasında oluşan karambolde topla en son Atiba buluştu. Atiba'nın vuruşunda top auta gitti. Beşiktaşlı futbolcular Talisca'nın şutunda topun Dany'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakeme itirazda bulundu.

11. dakikada Karabükspor, karşılaşmadaki ilk atağını geliştirdi. Latovlevici'nin sağ kanattan getirdiği ve ceza sahasına ortaladığı topa Yatabare iyi bir vuruş yapamadı. Bu pozisyondan 1 dakika sonra Beşiktaş'ta Cenk topla ceza sahasına girdi ve şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

KADROLAR

Karabükspor: Ahmet Şahin, Kerim, Dany, Barış, Latovlevici, Gaman, Ceyhun, Tanase, Skulason, Seleznov, Yatabare

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

Şenol GüneşBeşiktaşKarabüksporGökhan GönülHalis Özkahya


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