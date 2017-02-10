Fenerbahçe kafilesi Bursa'da

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sarı-lacivertli ekip, yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda (Timsah Arena) saat 19.00’da Bursaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma için sabah saatlerinde son antrenmanını gerçekleştiren Fenerbahçe, 16.30 sıralarında kara yolu ile Bursa’ya hareket etti. Saat 18.10’da konaklayacağı otele giriş yapan kafile, maç saatini beklemeye başladı.



Sarı-lacivertlileri az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı alkışlarla karşıladı.

