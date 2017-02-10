Beyaz Gazete Ana Sayfa

Eto'o'dan 'Türk Bayraklı' Paylaşım

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto’o sosyal medya hesabından ‘Türk Bayraklı’ bir fotoğraf paylaştı. Eto’o’nun yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, yüzlerce yorum yapıldı.

Spor / 10 Şubat 2017 Cuma 10:16
Eto'o'dan 'Türk Bayraklı' Paylaşım

Türkiye'ye geldiği günden bu yana transfer gündeminden ve medyadan düşmeyen Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto'o, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki dünyaca ünlü forvet oyuncusu Eto'o, elinde ‘Türk Bayraklı' kırmızı 3 adet balonun olduğu fotoğrafı paylaştı.

Eto'o'nun paylaşımı kısa sürede 30 bine yakın beğeni alırken, paylaşıma yüzlerce de yorum yapıldı. Kamerunlu oyuncunun yaptığı paylaşıma bazı kullanıcılar, ‘büyüksün baba', ‘seviyoruz seni baba', ‘adamsın adam', ‘adamsın Eto'o adamsın', ‘Eto'o Türkiye seni çok seviyor' gibi çeşitli yorumlar yaptı.


Samuel EtooAntalyasporTürk Bayrağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar