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Beşiktaş'tan ofsayt ve penaltı isyanı! İşte piero

Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaşlı oyuncular 9. dakikada penaltı bekledi.

Spor / 10 Şubat 2017 Cuma 22:22
Beşiktaş'tan ofsayt ve penaltı isyanı! İşte piero

Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçındaki ilk gol ofsayt mı? Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ilk golün ofsayt olduğu ortaya çıktı.

Beinsports'un kamerası Piero'ya göre Karabükspor'un ilk golünde 22 santimetre ofsayt var. Mücadelenin 50. dakikasında Ceyhun'un pasında savunmanın arkasınsa sarkan Zec, topu kontrol edip Fabri ile karşı karşıya golü bulmuştu. Bu pozisyonda hakem devam kararı verdi.


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