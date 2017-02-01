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Aziz Yıldırım'la ilgili şok iddia

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın referandumda ' Evet ' oyu vereceğine inanmadığını söyledi.

Spor / 1 Şubat 2017 Çarşamba 00:46
Aziz Yıldırım'la ilgili şok iddia
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Beyaz Tv'de ekrana gelen Son Söz programına konuk olan Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde referandumda "Evet" oyu kullanması için çağrısında bulunduğu ancak çağrısına yanıt alamadığı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

EVET OYU KULLANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

Aziz Yıldırım'ın FETÖ ile mücadele ettiklerine tanık olmadıklarını söyleyen Tayyar " Aziz Yıldırım'ın 15 Temmuz'a kadar FETÖ'yü ağzına almadığını görüyoruz. Aziz Yıldırım'ın FETÖ ile mücadele ettiğine tanık değiliz. Aziz Yıldırım'ın sandıkta evet oyu kullanacağına inanmıyorum." dedi.

AZİZ YILDIRIM'A "SEN DE VAR MISIN?" DİYE SORMUŞTU

Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a FETÖ'nün çökertilmesi için referandumda ‘Evet’ oyu kullanması için çağrıda bulunmuştu.
Milletvekili Şamil Tayyar, kendi sosyal medya hesabından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunduğu bir video yayınladı. Anayasa değişikliği konusunda yapılacak referandumda Aziz Yıldırım'ın 'evet' oyu kullanmasını isteyen Tayyar, video başlığında ise "Sayın Aziz Yıldırım FETÖ'yü çökertmek için 'EVET' diyorum sen de 'EVET' diyor musun?" ifadelerini kullanmıştı.

Tayyar, yayınladığı videoda ise, "Sayın Aziz Yıldırım, FETÖ mağduru olduğunu söylüyorsun. FETÖ ile mücadele Recep Tayyip Erdoğan ve kendin dışında hiç kimsenin olmadığını söylüyorsun. Her şey geride kalsın. Gel yeni bir sayfa açalım. Önümüzde kritik bir seçim var. Sen de biliyorsun, ben de iyi biliyorum ki, Recep tayyip Erdoğan olmazsa, FETÖ ile mücadele yarım kalır. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek için ben, 'evet' diyorum. Sen de 'evet' diyor musun'" ifadelerine yer vermişti.

Sosyal MedyaFenerbahçe BaşkanıŞamil TayyarAziz YıldırımRecep Tayyip Erdoğan


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