Millilerden kötü prova

2018 Dünya Kupası Finalleri'nin hayal olmasının ardından yeni hedefini 2020 Avrupa Şampiyonası olarak belirleyen A Milli Takım, gençleştirilmiş kadrosuyla Romanya karşısında ilk sınavında sınıfta kaldı! Lucescu'nun öğrencileri, C. Radulescu Stadı'ndaki maçta rakibine 2-0 mağlup oldu.



Lucescu, Romanya karşısında, Harun, Ozan, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Selçuk, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk 11'ini sahaya sürdü.



Selçuk İnan kaptan olarak sahaya çıkarken, sağ bekte Ozan Tufan'ı görevlendiren Lucescu, Atila Turan'a da ilk kez milli formayı verdi.







OZAN TUFAN'A ÇARPAN TOP AĞLARA GİTTİ



A Milli Futbol Takımı, Romanya ile deplasmanda yaptığı özel maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladı.



20. dakikada gelişen Romanya atağında, Budescu'nun kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.



42. dakikada Romanya öne geçti. Selçuk İnan'ın orta sahada kaptırdığı topu alan Pintili, sağ kanattan bindiren Deac'a pasını verdi. Ceza sahasına giren Deac, topu boş pozisyondaki Grozav'a çıkardı. Grozav'ın gelişine şutunda Ozan Tufan'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.







ROMANYA FARKI 2'YE ÇIKARDI



69. dakikada Romanya, Gheorghe Grozav'ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Gheorghe Grozav'ın Serdar Aziz'i çalımladıktan sonra çektiği şutunda top, Harun Tekin'in solundan ağlarla buluştu: 2-0







GROZAV'IN MİLLİ TAKIMA 3. GOLÜ!



Karabükspor forması giyen Gheorghe Grozav'ın Türkiye'ye attığı gol sayısı 3'e yükseldi. Grozav ilk olarak 2012 yılında 2014 Dünya Kupası elemelerinde millilerimizin 1-0 mağlup olduğu maçta ağları havalandırmıştı

.