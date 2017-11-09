Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!

Aykut Kocaman'ın göreve devam ettiği Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.



İddiaya göre; Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın Aykut Kocaman'a taktiğini ve kadro tercihlerini sürekli eleştirdiği öğrenildi.



Bu durumdan rahatsız olan Kocaman'ın 3 oyuncuyu takımda huzursuzluk çıkarmamaları konusunda uyardığı bildirildi.



Aykut Kocaman'ın kadro ve taktik konusunda sürekli olarak eleştiride bulunan 3 oyuncunun ismini yönetimle de paylaştığı bildirildi.



