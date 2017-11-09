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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!

Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın Aykut Kocaman'ı taktik ve kadro konusunda eleştirdiği öne sürüldü..

Spor / 09 Kasım 2017 Perşembe 14:20
Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!

Aykut Kocaman'ın göreve devam ettiği Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

İddiaya göre; Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'ın Aykut Kocaman'a taktiğini ve kadro tercihlerini sürekli eleştirdiği öğrenildi.

Bu durumdan rahatsız olan Kocaman'ın 3 oyuncuyu takımda huzursuzluk çıkarmamaları konusunda uyardığı bildirildi.

Aykut Kocaman'ın kadro ve taktik konusunda sürekli olarak eleştiride bulunan 3 oyuncunun ismini yönetimle de paylaştığı bildirildi.

Mehmet TopalVolkan DemirelAykut KocamanAlper Potuk


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