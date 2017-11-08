Tribünlerin en yaşlı çifti

Süper Lig’in 11. haftasında Malatya’da oynanan Medipol Başakşehir maçında da tribündeki yerlerini alan renkli çift, son nefeslerinde bile Evkur Yeni Malatyaspor aşkından vazgeçmeyeceklerini söylediler.



"Bize deli diyenler oluyor"



Maço Orhan lakaplı Orhan Mutlu, gençliğinin tribünlerde geçtiğini belirterek, "Aşağı yukarı 40 yıldır Malatyaspor’un peşindeyim. Ne 3.lig, ne soğuk, ne de uzak demedim takımın birçok maçına gittim. Bu öyle bir sevgi ki anlatılmaz yaşanır. Bize deli diyenler oluyor, ‘ne işiniz var’ diyenler oluyor. Ama bunu söyleyenler memleket nedir, memleketin takımına duyulan bağlılık nedir bunu bilmiyorlar. Benim Allah’tan tek duam, canımı Malatyaspor’un şampiyonluğunu gördükten sonra alsın. O şampiyonluğu göreyim, gözüm açık gitmem" dedi.



“Şu 3 günlük dünya insanın sevdiği bir şeyler olmalı”



Yeni neslin futbolu ve hayatı sanal dünya üzerinden yaşadığını ve bu duyguları tadamadığını da belirten Orhan Mutlu, "Ne yazık ki gençlerimiz hayatlarını evlerindeki 3 metrekarelik odalarda bilgisayar başında heba ediyorlar. Futbolu da hayatı da sanal dünya üzerinden yaşıyorlar. O yüzden de sıcak duygularını yitirmiş durumdalar. Çıksınlar dışarı, atsınlar kendilerini doğanın kalbine. Hem şu 3 günlük dünya insanın sevdiği bir şeyler olmalı. Memleketinin takımı gibi, ülkesi gibi, eşi gibi mesela. Bu duyguları tatmadan yaşanmış hayat, yitik hayattır bana göre. Beni de bu sözlerimden sonra birçok insanlar anlar diye düşünüyorum. Fırsat buldukça, sağlığım elverdikçe eşimi de alıp Malatyaspor’un maçına geliyoruz. O da çok seviyor Malatyaspor’u. Evde kalsak aklımız da burada olacak. Napalım dayanamıyoruz" diye konuştu.



