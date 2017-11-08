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Trabzonspor Akyazı'da aradığını bulamadı

Trabzonspor, yeni stadyumunda aradığını bulamadı. Bordo-mavililer Akyazı’da bulunan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu’nda arzuladığı saha sonuçlarını alamadı.

Spor / 08 Kasım 2017 Çarşamba 12:07
Trabzonspor Akyazı'da aradığını bulamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin, 18 Aralık 2016'da birlikte açtıkları spor kompleksi Türkiye'nin en modern stadyumu unvanına sahip. Trabzon'un Akyazı Mahallesinde bulanan spor kompleksi, Trabzonspor efsanelerinden Şenol Güneş'in adını taşıyor.

Trabzonspor 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer, bugüne kadar yeni stadında Süper Lig'de 14 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi, attığı 23 gole karşılık ise kalesinde ise 22 gol gördü. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı maçlarda 21 puan toplarken 21 puan kaybetti.

REKOR SEYİRCİ BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Evinde oynadığı maçlarda taraftarı önünde devleri dize getirmesiyle bilinen Trabzonspor'un, Hüseyin Avni Aker Stadyumu'ndan Medical Park Stadyumu'na geçişi ise kolay olmadı. Uzun yıllardan beri beklediği yeni stadyumunda bugüne kadar oynadığı maçlarda arzuladığı saha sonuçlarını alamayan Karadeniz ekibi seyirci rekorunu ise geçtiğimiz sezon ligin 27. haftasında oynanan ve 4-3 kaybettiği Beşiktaş maçında elde etti. 35 bin 513 seyirci iki takım arasında oynanan müsabakayı izledi.

EN FARKLI GALİBİYETİ İLK MAÇTA ELDE ETTİ

Trabzonspor, yeni stadyumunda en farklı galibiyetini ise ilk maçında Gaziantepspor karşısında elde etti. Söz konusu müsabakadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililer en farklı yenilgiyi ise T.M. Akhisarspor karşısında 6-1'lik skor ile elde etti.

FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'UN YENİ STADYUMUNA HENÜZ GELMEDİ

Trabzonspor'un ezeli rakibi Fenerbahçe ise Trabzonspor'un yeni stadyumuna henüz gelmeyen takımlar arasında yer alıyor. Yeni stadyumun açılışında Trabzonspor'u ilk tebrik eden kulüpler arasında yer alan sarı-lacivertli kulüp, 28 Ocak 2018'de Trabzonspor ile ilk maçını Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadyumu'nda oynaması bekleniyor. Bordo-mavililer yeni stadyumunda Galatasaray ile oynadığı iki maçı da 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Beşiktaş'a ise 4-3 mağlup oldu.

Trabzonspor'un bugüne kadar yeni stadyumunda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar ise şöyle:

Trabzonspor - Gaziantepspor: 4-0

Trabzonspor - Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor - Karabükspor: 1-0

Trabzonspor - Galatasaray: 2-0

Trabzonspor - Beşiktaş: 3-4

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 0-0

Trabzonspor - Kayserispor: 2-3

Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor- Bursaspor: 1-2

Trabzonspor - Konyaspor: 2-1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 3-1

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-4

Trabzonspor - T.M Akhisarspor: 1-6

Trabzonspor - Galatasaray: 2-1

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor


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