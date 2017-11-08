Aziz Yıldırım patladı: Ahlaksızlık ve şerefsizlik

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden Aykut Kocaman ve yaşananlar hakkında yapılan bir habere tepki gösterdi.



İşte Aziz Yıldırım'ın açıklaması;



"Aykut Kocaman ve Yönetim Arasında Neler Yaşandı?" başlıklı haberde iddia edildiği gibi, Asbaşkanımız Sayın Ali Yıldırım ile Osmanlıspor maçının ardından herhangi bir görüşmem olmamıştır. Sayın Ali Yıldırım, maçın son düdüğünü beklemeden stattan ayrılarak havalimanına gitmiş, kafileyi orada beklemiştir. Sayın Aykut Kocaman ise kafileye katılmayarak, kendi özel işleri için Ankara'da kalmıştır. Yalan haberin devamında belirtilen, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'a bir mesaj ilettiğim, ertesi gün hocamızla konuştuğum ve haberin devamında benim ve hocamızın ağzından yazılmış diyalog da gerçeği yansıtmamaktadır.



Maçın ardından teknik direktörümüzün moralinin bozuk olması nedeniyle, kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmamış, daha sonraki günlerde ise telefonla haberde belirtilenle hiçbir ilgisi olmayan kısa süreli bir görüşmem olmuştur. Haberde geçen tüm diyalog ve olaylar hayal ürünüdür. Gazetecilerin görevi, doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmektir ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmak en basit ifadeyle ahlaksızlık ve şerefsizliktir.



Haberde imzası bulunan şahıs, bundan 1 hafta - 10 gün önce, yeni spor müdürü olması münasebetiyle şahsımla tanışmak ve röportaj yapmak için benden randevu talep etmiştir. Ben de konuyu Asbaşkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu'na delege ettim ve kendisiyle röportaj yapılmıştır. İlgili şahıs, benimle röportaj gerçekleştiremediğinden bu tarz yollara başvurmakta, bu şekilde yalan haber yapmaktadır ve bu durum Doğan Grubu'na yakışmamaktadır.



Bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun dikkatine sunarım.



İŞTE TEPKİ GÖSTERİLEN O HABER;



Ankara'daki maç sonrası basın toplantısının ardından takım otobüsüne binmeyerek, akrabalarıyla adeta ortadan kaybolan Kocaman nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ile kardeşi Ali Yıldırım arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.



Başkan Yıldırım'ın, tecrübeli hocaya ulaşmak istediği, ancak başaramadığı, Ali Yıldırım'dan bulmasını istediği bildirildi. Ali Yıldırım'ın da, Kocaman'ın telefonlarını kapatması yüzünden temas kuramadığı, ancak avukatı kanalıyla iletişim girişiminde bulunduğu belirtildi. Avukatından, Kocaman'ın eşinin telefonuyla bağlantı kurulduğu ve Aziz Yıldırım'ın "Bu sıkıntıdan birlikte çıkacağız. Bir yere gidemezsin" mesajının yollandığı vurgulandı. Ancak Aykut Kocaman'ın, "Şu anda konuşacak durumda değilim" diyerek yine telefonlara çıkmamasına Başkan Aziz Yıldırım'ın çok sinirlendiği ifade edildi.



Başkan Yıldırım'ın ertesi gün, Aykut Kocaman'a bırakması halinde "Sözleşmende tazminat maddesi var" hatırlatması yaptığı da öğrenildi. Kocaman'ın ise "Sözleşmeye bakmadım bile. 5 dakikada imzaladım" dediği ve avukatına danıştığı "Tazminat var" yanıtını aldığı bildirildi. Kocaman'ın "Gerekirse bu tazminatı öderim" kararına rağmen, yardımcılarının da tazminat ödeme zorunluluğuna girmesi üzerine yumuşadığı belirtildi.