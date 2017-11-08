Aydemir Akbaş: Galatasaray için karıyı bile satarım

Galatasaray Divan Kurulu bugün toplandı.



Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere divan kurulu üyeleri konuşmalarını yaparken, Aydemir Akbaş'ın sözleri toplantıya damga vurdu.



'GALATASARAY İÇİN HERKESİ SATARIM'



Galatasaray için herkesi satarım diyen Aydemir Akbaş: “Galatasaray'ı kimse yıkamaz. Galatasaray'ı Galatasaraylı yıkar. Ben Galatasaray için İspanyol radyocuyu dövdüm, tribünde milletvekilini boğazladım. Ben normal Galatasaraylı değilim, Galatasaray'da hırsız var, raporu beklemeyin, gelin anlatayım. Ne yapacaksınız? Ben Dursun Özbek'i destekliyorum. Ama en ufak bir yanlışında 1 saatte satarım. Bunu Dursun Özbek'in yüzüne de söyledim, satarım. Galatasaray için herkesi satarım, karıyı bile satarım, alayını satarım!' dedi.

