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Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal Derin Futbol programında Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu

Spor / 07 Kasım 2017 Salı 01:06
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli takımla adının anılması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ersun Yanal, Derin Futbol'a, ”Fenerbahçe çok büyük bir camia. Bugünleri de atlatacaktır. Taraftarlar, camia kenetlenmeli. Aziz Yıldırım başkan iyi niyetli. Geçmişte aramızda sıkıntı olduğu söylendi ama ben öyle anlatıldığı, konuşulduğu gibi başkan ile bir problem yaşamadım. Ortada bir problem falan da yok. Aziz Yıldırım başka ile aramda hiçbir sıkıntı da olamaz. Kendisi de, Fenerbahçe de bugünleri atlatacaktır.

Benim şu an ‘Fenerbahçe'ye gidecek misin?' diye gelen sorulara cevabım nettir; Bu takımın başında Aykut Kocaman var. Bunları konuşmak yersiz ve zamansız olur. Bakın size ne diyeceğim; Yarın Fenerbahçe camiasının içinden, camiaya çok yakın olan kardeşim dediğim, kardeşim kadar değer verdiğim dostumun kızının düğünü var ve tüm Fenerbahçe camiası orada olacak. Ben sırf spekülasyonlara sebep olmamak için kardeşim dediğim adamın düğününe gitmeyeceğim. orada muhtemelen yönetim de, başkan da olacak. Selam versem, hal hatır sorsam dedikodular başlayacak. Bu sebeple kardeşim dediğim adamın kızının düğününe bile gitmeyeceğim. Aziz Başkan ile aramda bir sorun yok. Ancak bazı şeyler belirginleşir, oturulur, konuşulur. Tekrar ediyorum. Görevinin başında olan bir hoca varken, Ersun Yanal Fenerbahçe'ye gidecek' demek bunları konuşmak manasız. Bunlar Fenerbahçe'ye zarar verir. Fenerbahçe çok büyük bir camia.

Aziz Yıldırım'a herkesten çok ben üzülüyorum. Bu zor günlerde başkana da Aykut hocaya da destek olunmalı. Buradan fırsatçılık yaratmak hiç doğru değil. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe taraftarına mesajım; Bu zor günlerde kulüplerine destek olmalarıdır. Benimle ilgili düşünceler için hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (GOALBİEN.COM)

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