Emre Mor'dan Milli Takım resti

Borussia Dortmund'dan İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'un artık Milli Takım'da forma giymek istemediği öğrenildi. Derin Futbol'da Devrim Zengin'in 'Kesin bir bilgidir bu' diyerek verdiği habere göre genç yıldız, Mircea Lucescu'ya 'Beni artık Milli Takım'a çağırmazsanız sevinirim. Kendi takımımda başarılı olmak istiyorum artık Milli Takım'da oynamak istemiyorum' dedi.



Ayrıca, Milli Takım'da forma giyen birçok oyuncununda Rumen hocadan rahatsız olduğu, maçlardan sonra hemen odasına çıkıp uyuduğu için de birlikte çalışmak istemedikleri aktarıldı.



Öte yandan Emre Mor sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. (GOAL BİEN.COM)