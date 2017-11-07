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Devrim Zengi canlı yayında açıkladı... İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın takımda kalma sürecini Derin Futbol'da Devrim Zengi anlattı

Spor / 07 Kasım 2017 Salı 00:07
Devrim Zengi canlı yayında açıkladı... İşte Fenerbahçe'de yaşananlar

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Derin Futbol programına telefonla bağlanan Devrim Zengi, Osmanlıspor maçından sonra sarı - lacivertli yönetimde yaşananları açıkladı.

Zengi, Aykut Kocaman'ın 'Gereğini yapacağım' açıklamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın yöneticiler Ali Yıldırım ve Mahmut Uslu ile toplantı yaptığını belirtti. Bu toplantıda Aykut Kocaman ile ilgili her türlü ihtimalin masaya yatırıldığı ve deneyimli teknik adamın takımda kalmasına karar verildiği öğrenildi.

Mahmut Uslu ve Ali Yıldırım'ın Aykut Kocaman ile bir araya gelerek takımda kalmasını istediklerini söyleyen Zengi, Kocaman'ın 'Kararım kesin' dediğini ancak Uslu'nun 'Fenerbahçe zarar görür' sözü üzerine yumuşadığını söyledi. Kocaman'ın bu toplantıda oyuncularla ilgili bazı sorunlardan bahsettiği de Devrim Zengi tarafından aktarıldı.

OZAN - TOPAL TARTIŞMASI

Derin Futbol muhabiri Devrim Zengi ayrıca, kadroya girmekte zorlanan Mehmet Topal'ın bundan Ozan Tufan'ı sorumlu tuttuğu ve kensini hocaya yanlış lanse ettiğini düşündüğünü ifade etti.

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