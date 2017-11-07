Cüneyt Çakır penaltı pozisyonu için özür dilemiş

Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor maçında verdiği penaltı kararı büyük tartışmalara neden olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın maç sonrası pozisyonun içinde olan Eren Albayrak'tan özür dilediği öğrenildi.



Pozisyonda kendi ayağına basan Arouna Kone'nin lehine penaltı çalındığını görünce şaşırdığını belirten Eren Albayrak, Lig Radyo'da Mixed Zone programına katılarak dönüşte Cüneyt Çakır ile aynı uçakta geldiğini anlattı.



Eren Albayrak “Pozisyon açıkça görülüyor. Cüneyt hocayla uçakta beraber döndük ve pozisyonu konuştuk. Bana, ‘Açım iyiydi, çok net karar verdim ama daha sonra izleyince yanlış gördüğümü anladım” dedi. Maalesef bu tür hatalar maçın akışını direkt etkiliyor. Yapacak bir şeyimiz yok. Unutup önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız” ifadelerini kullandı.







(Görüntü beINSPORTS'tan alınmıştır)



Cüneyt Çakır'dan skandal penaltı kararı