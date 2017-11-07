Çalımbay'dan takımına yakın markaj

Süper Lig’de geride kalan 11 haftalık bölümde 13 puan toplayarak 12. sırada yer alan Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te kamp yapacak. Bordo-mavili takımın başında 4 resmi müsabaka geçiren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yeni takımını markaj altına alacak. Eksikleri tespit edip sıkıntılara çözüm üretmeye çalışacak olan deneyimli teknik adam yönetim kuruluna da durumu rapor edecek.



Sıkıntılı günleri geride bırakmak istiyor



Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sıkıntılı günleri geride bırakmak istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal ile yaşadığı kaoslu günleri Rıza Çalımbay’ın gelişiyle birlikte biraz olsun geride bırakmayı hedefleyen bordo-mavililer yeni hocasıyla çıktığı 3 lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 galibiyet, 1’er mağlubiyet ve beraberlik elde etti. Süper Lig’e verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Çalımbay, oyuncularını daha yakından tanıyarak kendi oyun felsefesini hangi oyuncularla nasıl yapabileceği konusunda fikir sahibi olacak.



Küsenleri kazanacak



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’da 12 Kasım Pazar gününe kadar sürmesi planlanan kampta en büyük amacının forma giyemedikleri için küsen oyuncuları kazanmak olduğu belirtildi. Milli Takıma giden oyunculardan yoksun bir hazırlık dönemi geçirecek olan bordo-mavililerde Rıza Çalımbay, bu durumu fırsata çevirerek oynamayan oyuncularla daha yakından ilgilenme imkanı bularak performanslarını ve isteklerini yakından görecek.



Bire bir görüşecek



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalya’da yapılacak hazırlıkların yanı sıra oyuncularla yakından görüşme fırsatı da bulacak. Lige verilen milli arada kamp programını oyuncularla daha yakın olmak için programlayan deneyimli teknik adam birebir yapacağı görüşmelerle de moral ve motivasyon anlamında takımı toparlamayı planlıyor. Oyuncuların sorunlarını ve isteklerini dinleyecek olan Çalımbay, kendi oyun felsefesi ve çalışma programları hakkında da oyuncularını bilgilendirecek.



Ön teşhis koyacak



Bordo-mavililerin Antalya’da yapacağı 5 günlük kampta Çalımbay, oyuncuların kapasitelerini arttırmayı planlıyor. Kendi oyun düşüncesini, yapacaklarını ve hedeflerini oyuncularına anlatacak olan Çalımbay, kampı en iyi şekilde değerlendirerek ön teşhis koymayı planlıyor. Ligin ilk yarısına kadar oynanacak olan 6 maçlık bölümde ise tam teşhisi koymayı arzulayan Çalımbay, devre arasında yapılacak olan transferler ve birlikte olmak istediği oyuncular hakkında düşüncelerini yönetimle paylaşarak yeni bir yol haritası izleyecek.