Bir efsane daha futbola veda etti

ABD Birinci Futbol Ligi’nde (MLS) New York City forması giyen Andrea Pirlo, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Columbus Crew ile 2-2 berabere tamamlanan maçın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başarılı isim, "MLS’de son maçıma çıktım. Beni destekleyen herkese teşekkürler. Muhteşem taraftara, teknik heyete, sahne arkasındaki herkese ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.



Futbola veda ettiğini belirten Pirlo, ailesine ve kendisine destek olan tüm taraftarlara teşekkür ederek, "Her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.



İtalya’da Juventus, Milan, Inter, Reggina, Brescia formaları giyen Pirlo’nun kariyerinde birçok başarı bulunuyor. 38 yaşındaki isim Milan’da forma giydiği dönemde İtalya Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa’yı ikişer kez kazanma başarısı elde etti. Pirlo, Juventus’ta ise dört lig zaferine imza attı. İtalya Milli Takımı formasını 116 maçta sırtına geçiren Pirlo, 2006 FIFA Dünya Kupası’nda kupayı kaldırdı. Yıldız orta saha oyuncusu 2015 yılından beri ABD’de New York City forması giyiyordu.