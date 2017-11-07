Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri

Osmanlıspor beraberliğinin ardından suların durulmadığı Fenerbahçe'de yeterli düreyi alamadığı için Aykut Kocaman'a tepkili olan Mehmet Topal, disiplinsiz tavırları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.



Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızını kadroya katmak istiyor.



Daha önce uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra, Jeremain Lens'i de kadrosuna katan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mehme Topal ile orta sahadaki rotasyonunu artırmak planlıyor.



Mehmet Topal'ın adı sözleşme uzatmadan önce eski takımı Galatasaray ile de anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.

