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Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri

Son yıllarda Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılması beklenen Mehmet Topal'ı istiyor.

Spor / 07 Kasım 2017 Salı 10:19
Beşiktaş'ta Mehmet Topal sesleri

Osmanlıspor beraberliğinin ardından suların durulmadığı Fenerbahçe'de yeterli düreyi alamadığı için Aykut Kocaman'a tepkili olan Mehmet Topal, disiplinsiz tavırları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızını kadroya katmak istiyor.

Daha önce uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra, Jeremain Lens'i de kadrosuna katan siyah beyazlılar, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Mehme Topal ile orta sahadaki rotasyonunu artırmak planlıyor.

Mehmet Topal'ın adı sözleşme uzatmadan önce eski takımı Galatasaray ile de anılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Mehmet TopalFenerbahçeBeşiktaş


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