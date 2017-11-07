Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Ryan Babel, son 2 sezonda siyah-beyazlı ekibin attığı gollerin yarısından fazlasını kaydetti.



Siyah-beyazlı takım, son 2 sezonda yaptığı resmi karşılaşmalarda 135 gol atarken, bunların 70'ini Cenk Tosun, Talisca ve Babel filelere gönderdi. Cenk, Talisca ve Babel üçlüsü, Beşiktaş'ın gollerinin yüzde 51,8'ine katkıda bulundu.



- Geçen sezon 49 gol



Beşiktaş'ın golcü üçlüsü, geçen sezon atılan 107 golün 49'unda yer aldı.



Cenk Tosun, sezon başından itibaren takımına katkıda bulunmayı başardı. Cenk, 2016-2017'de 24 kez fileleri havalandırdı. Ligde takımına 20 gol kazandıran Cenk, Avrupa kupalarında ise 4 gol buldu.



Siyah-beyazlı takımın geçen sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Anderson Talisca ise 2016-2017'in ilk yarısında sakatlık sorunu yaşadı. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyemeyen Talisca, ikinci yarıda tekrar formasına kavuştu. Söz konusu sezonda Süper Lig'de 13 gole imza atan Talisca, Avrupa'da 3 ve Türkiye Kupası'nda 1 kez fileleri havalandırdı.



Devre arası transferiyle üçlüyü tamamlayan Ryan Babel ise 2016-2017'de 8 kez gol sevinci yaşadı. Ligde 5 gol atan Hollandalı futbolcu, Avrupa'da 3 gole imza attı.







- Bu sezon daha etkililer



Siyah-beyazlı ekibin üç oyuncusu, bu sezon daha etkili bir oyun sergilemeyi başardı. Beşiktaş, sezon başından beri yaptığı 16 karşılaşmada 28 gol bulurken, bunların 21'i Cenk, Talisca, Babel'in ayağından geldi.



Cenk Tosun, 10 golle geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de de takımının en skorer ismi olurken, Babel 6 ve Talisca 5 gole imza attı.



Geçen sezon atılan 107'golün 49'u atarak yüzde 45,7'i katkıda bulunan bu üç oyuncu, 2017-2018'de ise 28 golden 21'ini kaydederek katkıyı yüzde 75'e kadar çıkardı.



- Bu sezon birliktelikleri daha fazla



Beşiktaş'ın üç golcüsü, bu sezon daha fazla birlikte oynama fırsatı buldu.



2016-2018'in ikinci yarısında bir araya gelen Cenk, Talisca ve Babel, bu sezon başında hücumda uyumlu bir görüntü ortaya koydu.



Siyah-beyazlı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynadığı karşılaşmadaki 3 gole imza atan üçlü, ligdeki Göztepe karşılaşmasında da bu sevinci tekrarladı.



- Metin-Ali-Feyyaz esintisi



Cenk Tosun, Talisca ve Babel'in performansı, geçmiş sezonlarda Beşiktaş'ın efsane üçlüsü olarak değerlendiren Feyyaz Uçar, Metin Tekin ve Ali Gültiken'i hatırlattı.



Siyah-beyazlı ekipte 1984-1995'e kadar aynı anda forma giyen Metin Tekin, Ali Gültiken ve Feyyaz Uçar, görev aldıkları dönemlerde takımın hücumdaki en önemli isimleri olmuşlardı. Bu üç oyuncu, özellikle Beşiktaş'ın 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yendiği maçtaki gollerin tamamına imza atmıştı. Siyah-beyazlı ekibin lig tarihinin en farklı galibiyetine imza attığı bu karşılaşmada Ali Gültiken 4, Metin Tekin ile Feyyaz Uçar ise üçer gol atmıştı. Üç oyuncunun bu performansı taraftarların tezahüratına da konu olmuştu.



Beşiktaş, Metin-Ali-Feyyaz üçlüsünün ardından Cenk-Talisca ve Babel ile yeni bir üçlüye kavuştu.



