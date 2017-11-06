Aykut Kocaman istifadan vazgeçti

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman belirsizliği son buldu.



1-1 sona eren Osmanlıspor maçının ardından 'Gerekeni yapacağım' diyerek istifa sinyali veren Aykut Kocaman, aradan geçen iki günlük sürecin ardından kararını verdi.



DEVAM EDECEK



beIN Sports'un haberine göre; Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Kocaman, görevine devam etme kararı aldı.



Kocaman'ın kadroda büyük revizyona gideceği öğrenildi.