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Aykut Kocaman istifadan vazgeçti

Fenerbahçe yönetimi Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaman'ın istifa kararından döndüğü ifade edildi.

Spor / 06 Kasım 2017 Pazartesi 22:59
Aykut Kocaman istifadan vazgeçti

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman belirsizliği son buldu.

1-1 sona eren Osmanlıspor maçının ardından 'Gerekeni yapacağım' diyerek istifa sinyali veren Aykut Kocaman, aradan geçen iki günlük sürecin ardından kararını verdi.

DEVAM EDECEK

beIN Sports'un haberine göre; Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Kocaman, görevine devam etme kararı aldı.

Kocaman'ın kadroda büyük revizyona gideceği öğrenildi.

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