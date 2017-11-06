Yok artık Harden

Houston Rockets’ın yıldız basketbolcusu James Harden, 56 sayı ve 13 asistle oynadığı müsabakada, evinde konuk ettiği Utah Jazz’ı 137-110 mağlup etti.



Bu maçta kariyerinin en yüksek skoruna ulaşan Harden, müsabakada yüzde 76 şut isabetiyle oynadı.



Rockets’ın yıldız oyuncusu, 1996’da yüzde 75 isabetle 50 sayı barajını geçen Michael Jordan’dan beri bunu başaran ilk isim oldu.



