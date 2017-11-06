Beyaz Gazete Ana Sayfa

West Ham Bilic'le yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

Spor / 06 Kasım 2017 Pazartesi 14:39
West Ham Bilic'le yollarını ayırdı

West Ham United, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Hırvat çalıştırıcının bugün itibari ile görevinden ayrıldığı bildirilirken, kendisine kulübe olan hizmetleri için teşekkür edildi. Açıklamada, yeni teknik direktör için çalışmaların başlatıldığı ve önümüzdeki günlerde gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Bilic yönetiminde geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 11. sırada tamamlayan West Ham United, bu sezon ise 11 hafta sonunda topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN BAŞINA GEÇEBİLİR

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'den ayrılacağının sinyallerini vermesinin ardından Hırvat teknik adamın sarı-lacivertli kulübün başına geçeceğini ifade ediliyordu.

Bilic'in West Ham'dan ayrılması bu iddiaları güçlendirdi.





Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması Devrim Zengi canlı yayında açıkladı... İşte Fenerbahçe'de yaşananlar Devrim Zengi canlı yayında açıkladı... İşte Fenerbahçe'de yaşananlar Ahmet Çakar'ın Aykut Kocaman tweeti sosyal medyayı salladı Ahmet Çakar'ın Aykut Kocaman tweeti sosyal medyayı salladı Aykut Kocaman istifadan vazgeçti Aykut Kocaman istifadan vazgeçti Sinan Engin'den Aykut Kocaman açıklaması... Sinan Engin'den Aykut Kocaman açıklaması... Kocaman'dan istifa sinyali Kocaman'dan istifa sinyali Osmanlıspor 1 - 1 Fenerbahçe Osmanlıspor 1 - 1 Fenerbahçe

Teknik DirektörSlaven BilicWest Ham United


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar