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Le Guen kadroda istikrarı yakaladı

Ligde 4 maçtır yenilmeyen Bursaspor’da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, kadroda istikrarı yakaladı. Deneyimli çalıştırıcı, toplam 7 oyuncusuna tüm maçlarda görev verdi, 2 futbolcu ise 10’ar maçta görev aldı.

Spor / 06 Kasım 2017 Pazartesi 12:41
Le Guen kadroda istikrarı yakaladı

Süper Lig’de geride kalan 11 haftada topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekipte, kadro istikrarı dikkat çekti. Timsah’ın Fransız çalıştırıcısı Paul Le Guen, geride kalan haftalarda 6 oyuncusuna tüm maçlarda görev verirken, 2 isim ise 10’ar karşılaşmada görev aldı.

7 oyuncu tüm maçlarda görev aldı

Bursaspor’da Titi, Harun Tekin ve Ekong 11 haftanın tümünde 90 dakika sahada kalarak en çok süre alan isimler oldu. Bu isimlerin yanı sıra Aziz Behich, Stancu, Agu ve Barış Yardımcı da 11 maçta farklı sürelerle forma terletti. Kaptan Batalla sakatlığı sebebiyle 1 maçta forma giyemezken, Dzon Delarge ise ligin ilk haftasındaki Başakşehir karşılaşması dışında tüm müsabakalarda görev aldı.

Hamle oyuncuları Jorquera ve Yusuf

Deneyimli çalıştırıcının yedek kulübesinden en çok sahaya sürdüğü isimler ise Şili’li oyuncu Jorquera ile Yusuf Erdoğan oldu. İki oyuncu da Fransız çalıştırıcı tarafından 6 karşılaşmada sonradan oyuna dahil edildi. Bu isimleri 4’er maçla Furkan Soyalp ve Dzon Delarge takip etti.

Paul Le Guen


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