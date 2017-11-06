Gabriel Jesus parlıyor

Manchester City’nin 2017 yılının Ocak ayında Palmeiras’tan transfer ettiği Gabriel Jesus, mavi-beyazlılara geldiği dönemden bu yana takımına yaptığı katkılarla göz dolduruyor.



Bu sezon Premier Lig’de 20 karşılaşmada ter döken genç yıldız, sergilediği 14 gol ve 5 asistlik performans ile City’i taşıyan isimler arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 4 maçta 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, bu hafta ise ligde Manchester City’nin Arsenal’i 3-1 mağlup ettiği mücadelede takımının son golünü attı.



20 yaşındaki Jesus, İngiltere Premier Lig’de her 65 dakikada bir gole katkı yapıyor.