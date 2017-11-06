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Fenerbahçe revire döndü

Ligde aldığı sonuçlarla kötü günler geçiren Fenerbahçe, takımdaki sakatlıklardan dolayı da sıkıntı yaşıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına Valbuena ve Isla’dan sonra Janssen’in de eklenmesi moralleri bozdu.

Spor / 06 Kasım 2017 Pazartesi 11:49
Fenerbahçe revire döndü

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar moralleri bozarken takımın aldığı sonuçlar da taraftarları üzüyor. Galatasaray, Kayserispor ve Osmanlıspor karşısında alınan beraberliklerle 3 haftada 3 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, ligde 7. sıraya geriledi. 11 maç sonunda 17 puan toplayan ve 16 puan kaybeden sarı-lacivertlilerde sakat futbolcuların çokluğu da dikkat çekiyor.

Osmanlıspor maçı öncesinde kulağında problem yaşayan Martin Skrtel, dizinde ödem oluşan Mehmet Topal, sakatlıkları süren Mehmet Ekici, Fernandao ve Robin van Persie, kadroya dahil edilmeyen isimler olmuştu. Bu futbolculara son maçın ardından takımın en önemli isimleri olan Valbuena, Isla ve Janssen dahil oldu. Valbuena'nın sol ayak ön üst kas grubunda 2. derece kısmi yırtık tespit edilirken, Isla'da ise sol bacak iç yan bağda 2. derece kısmi yırtık belirlendi.

Bu isimlere son olarak Janssen eklendi. Dizinden sakatlık yaşayan ve bu nedenle Hollanda Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Janssen'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Valbuena ve Isla'nın da geri dönüş süresi 3 hafta olarak öngörülüyor.

Fenerbahçe


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