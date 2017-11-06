Emre Mor sakatlandı

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takımın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.
İspanya’nın Celta Vigo takımı ile yaptığı antrenman sırasında sağ ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı zedelenme oluşan Emre Mor, A Milli Takımın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Celta Vigo’dan gelen tıbbi raporu inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesini uygun buldu.