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Emre Mor sakatlandı

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takımın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı maçların kadrosundan çıkarıldı.

Spor / 06 Kasım 2017 Pazartesi 15:34
Emre Mor sakatlandı

İspanya’nın Celta Vigo takımı ile yaptığı antrenman sırasında sağ ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı zedelenme oluşan Emre Mor, A Milli Takımın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Celta Vigo’dan gelen tıbbi raporu inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında 20 yaşındaki futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesini uygun buldu.

Milli TakımEmre Mor


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