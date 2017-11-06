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Ahmet Çakar'ın Aykut Kocaman tweeti sosyal medyayı salladı

Yorumcu Ahmet Çakar'ın, Aykut Kocaman hakkındaki sözleri sosyal medyayı salladı.

Spor / 06 Kasım 2017 Pazartesi 23:44
Ahmet Çakar'ın Aykut Kocaman tweeti sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Osmanlıspor maçı sonrasında istifa sinyali veren Aykut Kocaman'ın bu kararından vazgeçtiği iddia edildi.

İddiaya göre; Fenerbahçe Yöneticisi Hasan Çetinkaya, Aykut Kocaman ile kulüp binası dışında bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşme sonunda istifa kararından vazgeçen Kocaman'ın yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı iddia edildi.

Bu haber sosyal medyanın da gündemine oturdu.Çakar'ın Aykut Kocaman hakkında attığı tweet ise sosyal medyayı salladı.

Çakar'ın tweeti şöyle;

Aykut Kocaman istifadan vazgeçmiş ... Eski bir Çin atasözü der ki poposuyla inatlaşan donuna büyük abdestini yapar .




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