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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla'nın sağlık durumları belli oldu.

Spor / 05 Kasım 2017 Pazar 18:05
Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransız futbolcu Valbuena'nın çekilen MR'ı sonucunda, sol bacak ön üst kas grubunda ikinci derece kısmi yırtılma, Isla'nın ise sol bacak iç yan bağında ikinci derece kısmi yırtık belirlendiği duyuruldu.

Tedavilerine başlanan iki oyuncunun da 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan milli aranın ardından Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 4. sarı kartlarını gören Luis Neto ile Alper Potuk cezaları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.







SivassporFenerbahçeFormaAlper PotukLuis Neto


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