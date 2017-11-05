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Göztepe 1-3 Beşiktaş

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 11. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti..

Spor / 05 Kasım 2017 Pazar 18:53
Göztepe 1-3 Beşiktaş
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Süper Lig'in 11. hafta kapanış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ligde 4 haftalık puan kaybını 10. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek sonlandıran siyah-beyazlı takım, 14 yılı aşkın süre sonra karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla puanını 21'e çıkaran Beşiktaş, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in arkasında 3. sırada yer alırken, ev sahibi Göztepe 17 puanla 7. sırada kaldı.

Bornova İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibiGöztepe'nin golünü 62. dakikada Nabil Ghilas atarken, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Talisca, 47. dakikada Babel ve 53. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

Göztepe'de Leo Schwechlen, Necip ile girdiği ikili mücadele sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 21 yaparak zirve takibini sürdürürken, Göztepe 17 paunla sekizinci sıraya geriledi.

BEŞİKTAŞ'TA 1 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki Fransa temsilcisi Monaco maçından farklı olarak Oğuzhan Özyakup'un yerine Anderson Talisca'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam ligdeki Aytemiz Alanyaspor maçında da tek değişiklik yaparken, o müsabakada ilk 11'de şans verdiği Oğuzhan Özyakup'a ise yedek kulübesinde tuttu.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Göztepeli ve Beşiktaş'a gönül verenler stadı tıklım tıklım doldurdu. Müsabakayı yaklaşık 9 bin sarı-kırmızılı izlerken, Beşiktaş taraftarı da kendilerine ayrılan 495 kişilik kale arkası tribününde takımlarını destekledi. Göztepeli taraftarlar koreografi şovuyla tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Göztepeli taraftarlar hafta içinde annesini kaybeden Başkan Mehmet Sepil'i de unutmadı. Tribünde, 'Mekanın cennet olsun Aliye Sepil' pankartı açıldı.

MAÇTAN ÖNCE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK
Müsabakadan önce Beşiktaş taraftarlarını taşıyan otobüslerden bazıları stat çevresi Göztepeli seyirciler tarafından taşlandı. Bazı otobüslerin camları kırıldı. İki takım taraftarlarının bir araya gelmesini önlemeye çalışan polis ekipleri biber gazı kullandı.

Bazı taraftarlar yaralanırken, olaylarla ilgili polis ekipleri de bazı kişileri gözaltına aldı. Müsabakada bin polisin yanı sıra yaklaşık 400 özel güvenlik görevlileri görev yaptı.

Stadın tamamı dolarken, portatif kale arkası tribünü arkasındaki bir binanın çatı katında da Göztepeli taraftarlar yer aldı. Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman müsabakayı protokol tribünden takip etti.

Süper Lig'in 11. haftasında 3 müsabakada çevrim dışı olarak uygulanan video yardımcı hakem sistemi kapsamında Bornova Stadı'ndaki mücadelede Alper Ulusoy ile Ümit Öztürk görev aldı.

Göztepeli futbolcular sahaya 'Yaşama şansın olmasa bile yaşatma şansın var.' yazılı pankartla sahaya çıktı. Müsabakadan önce Hakkari ve Diyarbakır'da şehit olan asker ve güvenlik görevlileri ile Eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, duayen spor yazarı Erdoğan Şenay anısına saygı duruşunda bulunuldu.
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