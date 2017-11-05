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Fenerbahçe'de 'Slaven Bilic' iddiası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın istifa imasında bulunması sonrasında camiada takımın başına geçebilecek teknik adamlarla ilgili isimler ortaya atılmaya başlandı. Sarı lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic.

Spor / 05 Kasım 2017 Pazar 05:51
Fenerbahçe'de 'Slaven Bilic' iddiası

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, görevine son verme imasında bulundu. Kocaman'ın İstanbul'a döndükten sonra Aziz Yıldırım'a istifasını sunacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Kocaman'la yolların ayrılması arefesinde camiada yeni teknik adamla ilgili olarak sürpriz isimler ortaya atıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic.

Fenerbahçe muhabiri Emre Bol'un iddiasına göre West Ham United'la yollarını ayırması beklenen Slaven Bilic'in bazı yöneticilerle görüştüğü de belirtildi.

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