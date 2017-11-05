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Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'in 11. hafta maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. İstanbul ekibi mücadeleyi Emmanuel Adebayor'un 22. dakikada ve Mevlüt Erdinç'in 90+4'teki golleriyle 2-0 kazandı.

Spor / 05 Kasım 2017 Pazar 19:35
Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Topla birlikte sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Edin Visca pasını solunda bulunan arkadaşı Emmanuel Adebayor'a çıkardı. Emmanuel Adebayor, ceza sahası çizgisi üzerinden sağ ayağının içiyle müthiş bir şut çıkararak kaleci Ertaç Özbir'in uzanamayacağı köşeden topu filelerle buluşturturdu.

İlk 45 dakika tek golle son bulurken ikinci yarıda Evkur Yeni Malatya beraberlik adına açık aradı. Sarı-kırmızılı ekip zaman zaman rakip kalede pozisyonlar bulsa da Başakşehir savunması hata yapmadı.

Maçın skorunu belirleyen Mevlüt Erdinç oldu. Maçın duraklama anlarında serbest vuruş kazanan Malatyaspor, son şansını değerlendiremedi.

Pozisyonun devamında hızlı hücuma çıkan Başakşehir'de Visca'nın uygun durumdaki vuruşu üst direkte patladı ancak tamamlayan Mevlüt Erdinç oldu: 0-2.

Bülent Yıldırım son düdüğüyle birlikte Medipol Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonucun ardından haftaya Galatasaray'ı konuk edecek Medipol Başakşehir, puanını 23'e çıkardı ve liderle arasındaki 3 puanlık farkı korudu.

MalatyasporMedipol BaşakşehirEmmanuel AdebayorGalatasarayMevlüt Erdinç


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