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Osmanlıspor 1 - 1 Fenerbahçe

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor / 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:21
Osmanlıspor 1 - 1 Fenerbahçe
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. Son 3 maçından birer puanla ayrılan Fenerbahçe, haftayı 17 puanla tamamladı ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı. Fenerbahçe gibi sezona kötü bir başlangıç yapan Osmanlıspor ise 8 puanla son sırada kaldı.

Mücadelenin 7. dakikasında Fenerbahçe, Giuliano ile 1-0 öne geçti: Orta alanda topla buluşan Ozan Tufan, rakibinden sıyrılıp ara pasını ceza sahası içine hareketlenen Giuliano'ya bıraktı. Sambacı, penaltı noktasının gerisinden sağ ayağıyla vurdu ve top kaleci Hakan Arıkan'ın sağından filelerle buluştu.

2 İSİM SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, maçın 10. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Valbuena'nın yerine oyuna Alper Potuk dahil oldu. Aykut Kocaman'ın planlarını alt üst eden bir diğer sakatlık ise 36. dakikada yaşandı ve Mauricio Isla sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Şilili yıldız, yerini 36. dakikada Şener Özbayraklı'ya bıraktı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

89'DA ŞOK!

85. dakikada Numan Çürüksu'nun kafası direkte patladı. Ataklarını sıklaştıran Osmanlıspor, 89'da Aminu Umar ile beraberliği yakaldı: Şener Özbayraklı'nın kaptırdığı top sonrasında gelişen Osmanlıspor atağında Tiago Pinto pasını sol kanattaki Payam Sadeghian'a aktardı. Sadeghian'ın şutunda kaleci Volkan Demirel topu çeldi, dönen topu altıpas içinde tamamlayan Aminu Umar topu filelerle buluşturdu.

Maç 1-1 sona erdi.

2 İSİM CEZALI

Öte yandan milli aranın ardından Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 4. sarı kartlarını gören Luis Neto ile Alper Potuk cezaları sebebiyle Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.

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