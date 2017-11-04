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Kocaman'dan istifa sinyali

Fenerbahçe Teknik direktörü Aykut Kocaman, "Durumun faturası bana ait, ben de gerekeni yapacağım. Bu kontrol edilebilir ve kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Spor / 04 Kasım 2017 Cumartesi 23:00
Kocaman'dan istifa sinyali
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı'nda Fırat Aydınus'un yönettiği maç 1-1 bitti. Maç sonrası basın açıklamasında bulunan Fenerbahçe'nin teknik adamı Aykut Kocaman, 'Geçen haftaki sıkıntılı maçtan sonra bugün hiç olmazsa derdimize çağrı olur amacıyla çıktık ancak geçen haftaki maçın skor olarak benzerini yaşadık. 11. hafta, 16 puan Fenerbahçe için çok katlanılır, kabul edilebilir bir durum değil. Son derece ciddi bir başarısızlık. Ortada bir başarı varsa, bu herkesindir, başarısızlık varsa bu da aynı şekilde herkesindir. Herkesin derken, payın büyüğünü başta kendi adıma sonra futbolcular adına çıkarmakta fayda var gibi gözüküyor' şeklinde konuştu.

'BUNU ÇEVİRMENİN MÜMKÜNATI YOK'

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Kocaman, 'Belki bu seviyedeki takımların ve oyuncuların 3-4 yılda yapabilecekleri maçın sonucunu etkileyen vahim hata toplamını, hemen hemen 13 haftaya sığdırdık. Bu kadar bireysel hatayı kaldırma lüksü yok. Bunu bir şekilde çevirmenin de pek mümkünatı yok. Durumun faturası bana ait, ben de gerekeni yapacağım. Bu kontrol edilebilir ve kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla kendi adıma yapmam gerekeni yapacağım' açıklamasında bulundu.

Kocaman, 'Doğru olan şey, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek' dedi.

TAKIMDAN AYRI İSTANBUL'A DÖNECEK

1-1 biten Osmanlıspor maçı sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, milli maç arası nedeniyle önceden planlanmış aile ziyareti nedeniyle takımdan ayrı olarak İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertli takım 2 günlük iznin ardından salı günü saat 16.00'da antrenman yapacak.

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