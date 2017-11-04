Karabükspor'a bir tek Eto'o yetti!

Antalyaspor, Karabükspor'u 2 golle devirdi...



Maça hızlı başlayan ev sahibi, 5. dakikada Eto'o'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından devre bu skorla bitti. İkinci yarının 59. dakikasında Yatabare'yi oyuna alan Popovic, bu değişikliğinin sonucunu erken aldı ve 60. dakikada Yatabare ile maça eşitlik geldi. Bu golün 5 dakika sonrasında yine Eto'o sahneye çıktı ve farkı tekrar 1'e çıkardı.



Antalyaspor, bu golün ardından oyunda kontrolü eline aldı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu 3 puanla birlikte Antalyaspor 13. sıraya yükseldi ve puanını 12 yaptı. Karabükspor ise 16. sırada ve 8 puanda haftayı kapattı.