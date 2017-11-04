Beyaz Gazete Ana Sayfa

Gökçek, F.Bahçe maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe maçı sonrası İhlas Haber Ajansı’na konuşan Melih Gökçek, “Galibiyet bizim hakkımızdı” dedi.

Spor / 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:59
Gökçek, F.Bahçe maçı sonrası konuştu
Video için tıklayın

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Osmanlıspor son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Maçı izleyenler arasında geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlık görevinden istifa eden Melih Gökçek de vardı. Gökçek, Osmalıspor Fenerbahçe maçını protokol tribününden izledi. Maç sonu İHA muhabirine konuşan Gökçek, “Gerçekten çok kaçırdık, kısmet buymuş. Güzel bir maç oldu. Bizim oyuncular çok iyi oynadı. Galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyorum. Sonunculuk bu kulübün hakkı değil. Bu gidişin düzelmesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması Devrim Zengi canlı yayında açıkladı... İşte Fenerbahçe'de yaşananlar Devrim Zengi canlı yayında açıkladı... İşte Fenerbahçe'de yaşananlar Ahmet Çakar'ın Aykut Kocaman tweeti sosyal medyayı salladı Ahmet Çakar'ın Aykut Kocaman tweeti sosyal medyayı salladı Aykut Kocaman istifadan vazgeçti Aykut Kocaman istifadan vazgeçti Sinan Engin'den Aykut Kocaman açıklaması... Sinan Engin'den Aykut Kocaman açıklaması... Kocaman'dan istifa sinyali Kocaman'dan istifa sinyali Osmanlıspor 1 - 1 Fenerbahçe Osmanlıspor 1 - 1 Fenerbahçe

İstifaOsmanlısporMelih GökçekFenerbahçeMustafa Apaydın


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar