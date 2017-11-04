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Fenerbahçe'de çifte şok!

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'a konuk olduğu maçta Valbuena ve Isla sakatlık geçirdi.

Spor / 04 Kasım 2017 Cumartesi 21:10
Fenerbahçe'de çifte şok!

Süper Lig'in 11. haftasında Ankara'da Osmanlıspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Fransız yıldız Valbuena, sakatlık geçirdi.

Müsabakanın 9. dakikasında sarı-lacivertlilerin 1-0 önde götürdüğü maçta Mathieu Valbuena, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı. Valbuena'nın sol arka adelesini tuttuğu görüldü.

Oyuna devam edemeyen Fransız yıldızın yerine Alper Potuk oyuna dahil oldu.

Isla da sakatlandı!

Maçın 34. dakikasında Serdar Gürler ile top kapma mücadelesi veren Isla, şanssız bir şekilde sakatlandı. Şilili oyuncu ile sağ kanatta karşı karşıya gelen Serdar, Isla'nın topa müdahalesi sonrası yere düşerken yıldız futbolcunun sol dizinin üzerine düştü.

Isla, aci içinde yerde kalırken, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncunun yerine Şener Özbayraklı oyuna girdi.

OsmanlısporFenerbahçeAlper PotukSüper LigMathieu Valbuena


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