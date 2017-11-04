Fenerbahçe'de Aykut Kocaman depremi

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Yıldırım ve Teknik Direktör Aykut Kocaman statta toplantı yaptı.
Süper Ligin 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Fenerbahçe son haftalardaki kötü gidişatını sürdürüyor.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Yıldırım ile teknik direktör Aykut Kocaman, 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Osmanlı Stadı'nda toplantı yapıyor.
Yapılan bu toplantı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın istifa edeceği iddialarını güçlendirdi.