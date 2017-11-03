Yılmaz Vural Effa’yı neden dövdüğünü açıkladı

En son Göztepe'de görev yapan ve İzmir ekibini Süper Lig'e çıkarak teknik direktör olan Yılmaz Vural, Ekşi Sözlük'te kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Türk futbolunun en renkli isimlerinden biri olan Yılmaz Vural, verdiği cevaplarla yine bu karakterini konuşturdu.



2004-2005 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştırırken futbolcusu Emmanuel Effa Owona ile yaşadıkları sonrası eleştirilen Yılmaz Vural, Kamerunlu futbolcuyu neden dövdüğünü açıkladı. Yılmaz Vural'ın bir sporseverin “Aziz Yıldırım'ı teknik direktör pozisyonu boşken kaç kez arıyorsunuz?” şeklindeki sorusuna verdiği yanıt okuyanları güldürdü.



İşte Yılmaz Vural'ın sorulara verdiği yanıtlardan bazıları:



– Hocam Arçil ve Şota'yı neden gönderdin? Sene 1997…

“Şota'ın sözleşmesinde 750 bin mark'a serbest kalır maddesi vardı. Dolayısıyla ajax'tan bir teklif vardı fakat tabi Trabzon'la da konuşma halindeydi. Ben de o dönem Şota'yı çektim konuştum, gitmek istiyor musun? dedim. ‘Hayır hocam önüme altın koysalar gitmem' dedi. Fakat sonra bir şekilde Ajax'a gitti ancak ihale bana kaldı.”



– Hocam Aykut Kocaman'ın yerine Fenerbahçe'nin başına geçebilir misiniz? Bıktık korkak futbol izlemekten, sal tüm oyuncuları hücuma…

“Benim taktiğim yallah tazyik.”



– Aziz Yıldırım'ı teknik direktör pozisyonu boşken kaç kez arıyorsunuz?

“Telefonunu açmıyor.”



– Fatih Terim hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Çok iyi düşünüyorum. benim çok canım arkadaşım. Başına gelenlere çok üzüldüm, böyle olmamalıydı. Fatih terim, Türkiye'nin yarattığı bir antrenör tipidir.”



– Futbolda mafya var mı?

“Mafya nerde yok ki?”



– Göztepe'den çok para istediğiniz doğru mu?

“Benimle anlaşmak istemediler, parayla bir ilgisi yok. İsteyene arkamızı sıvazlatarak bedava gidiyoruz.”



– Hocam çalıştırmaktan en çok zevk aldığınız takım hangisiydi?

“Hiçbirisiydi, ciddiyim. Zevk alınacak bir şey değil. Çok zor insanları idare ediyorsunuz.”



– Hocam milli takım için davet bekliyor musunuz?

“Hem de yıldızlı.”



– Hocam hangi takımı tutuyorsun?

“33 takımda çalıştım, hangi birini tutayım?”



– Hakkınızda yapılan yorumları ve capsleri takip ediyor musunuz? Bunlar sizi rahatsız ediyor mu veya güldürüyor mu?

“Hiç rahatsız etmiyor, çok da gülüyorum.”



– Hocam Effa'yı neden dövmüştün, aydınlatır mısın bizi?

“Yaramazlık yaptı. ‘Sarı kart görme' dedim gördü, ‘kırmızı kart' görme dedim gördü.”

