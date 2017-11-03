UEFA Avrupa Ligi'nde şok eden olay!

Atiker Konyaspor'un olduğu UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda oynanan Guimaraes - Marsilya maçı öncesinde yeşil sahalarda çok az rastlanan bir olay yaşandı.



Maç öncesi ısınma bölümünde güvenlik güçlerini aşarak Marsilyalı futbolculara doğru koşan bir taraftara tekme atan Marsilya'nın Fransız futbolcusu Patrice Evra, maç öncesi kırmızı kart gördü ve takımını yalnız bıraktı.



36 yaşındaki Patrice Evra UEFA Avrupa Ligi tarihinde maçtan önce kırmızı kart gören ilk futbolcu olarak tarihe geçti.







Öte yandan Marsilya Evra'dan yoksun çıktığı maçta Vitoria Guimaraes'e 1-0 mağlup oldu.



Evra, Konyaspor ile oynanacak grubun 5. hafta maçında oynayamayacak.