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Türkiye-Arnavutluk maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, Antalya'da 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk'la oynayacağı özel maçın biletleri genel satışa çıktı.

Spor / 03 Kasım 2017 Cuma 12:03
Türkiye-Arnavutluk maçının genel bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü oynayacağı hazırlık karşılaşmanın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşma için bilet fiyatlarının 10, 15 ve 20 liradan satışa sunulduğu bildirildi.

Daha önce Milli Takım Taraftar Kulübünün üyeleri için satışa çıkan biletleri taraftarların, gişelerden 1. kategoriyi 20, 2. kategoriyi 15 ve 3. kategoriyi 10 liraya satın alabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, her taraftarın en fazla dört adet bilet alabileceği ve futbolseverlerin aldıkları her bilet için ayrı ayrı TC kimlik numaralarını ibraz etmeleri gerektiği kaydedildi.

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