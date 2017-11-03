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Türk hakemden skandal karar! Ortalık karıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde Steaua Bükreş - Hapoel Beer Sheva maçını Halis Özkahya yönetirken, karşılaşmadaki bir karar mücadeleye damga vurdu.

Spor / 03 Kasım 2017 Cuma 02:07
Türk hakemden skandal karar! Ortalık karıştı

Mücadelenin 1-1 devam ettiği 52. dakikada, Steaua'da Budescu, kaleciyi geçti ve kaleye doğru şutunu gönderdi. Ancak çizgide bulunan Hapoel'in defans oyuncusu, topu eliyle kaleye gitmeden önledi.

Bunun üzerinde Steaua Bükreş'te oyuncular, Halis Özkahya'ya penaltı ve kırmızı kart için ciddi itirazlarda bulundu, ancak oyun devam etti. Karşılaşmada Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan Özkahya'nın yardımcılığını yaparken; Ali Palabıyık ile Yaşar Kemal Uğurlu da çizgide yardımcı hakem olarak görev alıyordu.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Rumen basını, "İnanılmaz, hakemlerin hiçbiri bunu nasıl görmedi? Top çizgiden çok açık bir şekilde elle çıkarıldı" şeklinde yorumlar yaptılar.


Kırmızı KartCem SatmanYaşar KemalAli PalabıyıkHalis Özkahya


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