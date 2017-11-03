Konya 1 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.maçında Salzburg deplasmanına konuk olan Atiker Konyaspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 4 yaparken Avusturya temsilcisi 8 puana yükseldi..



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



13. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Selim'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.



27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dabbur'un ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Serkan yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.



32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Wolf'un önünü boşaltıp şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kontrol etti.



36. dakikada orta alanda aldığı kısa pasla topla ilerleyen Haidara'nın kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan şutunda top kaleci Serkan'ın kontrolünde auta çıktı.



45+1. dakikada Evouna'nın kısa pasıyla topla buluşan Skubic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top yerden direğin hemen yanından dışarı çıktı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



53. dakikada kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Samassekou kaleye şutunu çekti. topu kaleci Serkan tokatlayarak uzaklaştırdı.



56. dakikada Wolf'un kısa pasıyla topla buluşan Dabbur ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekti, top yerden dışarıya çıktı.



78. dakikada Salzburg atağında sol kanattan ceza sahasına Lainen'in ortasında Dabbur kafayla vurduğu top avuta çıktı.



83. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.



90. dakikada Salzburg atağında topla buluşan Dabbur'un pasında topu önünde bulan Schlager'in yerden sert vuruşunda kaleci Serkan son anda ayağıyla topu kornere gönderdi..













Stat: Salzburg



Hakemler: Paolo Mazzoleni xx, Matteo Passeri xx, Alessandro Costanzo xx



Salzburg: Stankovic xx, Miranda xx, Haidara xx (Yabo dk. 74 x), Caleta-Car xx, Samassekou xx, Dabbur xx, Wolf xx (Minamino dk. 69 x), Berisha xx, Ulmer xx, Gulbrandsen xx (Schlager dk. 87 ?), Lainer xx



Yedekler: Walke, Onguene, Rzatkowski, Farkas,



Teknik Direktör: Marco Rose



Atiker Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Jonsson xx (Ali Çamdalı dk. 46 x), Ömer Ali xx, Evouna xx, Milosevic xx (Volkan dk. 89 ?), Moke xx, Musa Araz xx (Fofana dk. 62 x), Bourabia xx, Ferhat xx, Skubic xx



Yedekler: Carlgren, Eren, Ali Turan, Filipovic



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Sarı kartlar: Jonsson, Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)