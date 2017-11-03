Galatasaray'dan Gençler'e farkı tarife

Son 2 maçta 5 puandan olan sarı-kırmızılılar, Başkent ekibi karşısında 3 puanı 5 golle aldı! Türk Telekom Stadı'nda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar puanını 26 yaptı



Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasının açılışında sahasında Gençlerbirliği'ne gol yağdırdı.



Ndiaye ve Feghouli'nin yokluğunda Tudor'un Eren Derdiyok tercihi ve 3-5-2 dizilimi karşısında hazırlıksız yakalanan Gençlerbirliği, Türk Telekom Stadı'nda tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.







ASLAN İLK YARIDA 'SAMBA' YAPTI



40 bin taraftarının müthiş desteğiyle maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılarda gol perdesini 7. dakikada Mariano açtı.



Cimbom'un bir başka Brezilyalısı Maicon, 43'te skoru 2-0 yaparak takımını soyunma odasına moralli götürdü.







GOMİS VE TOLGA SAHNEDE



Cimbom ikinci yarıya da golle başladı. 47'de Gomis şık bir topuk vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.



Cimbom'un sürpriz golcüsü Tolga Ciğerci gol şova 50. dakikada katıldı. Bu sezonki 6. golünü atan Tolga Ciğerci, Türk Telekom'u dolduran taraftarları 4. kez gol diye ayağa kaldırdı.

Bafetimbi Gomis, 81'de penaltıdan attığı golle kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti.



Maçta son gol 84'te Aleksandar Scekic'ten geldi.



Sahadan 5-1 galip ayrılan Galatasaray Süper Lig'de puanunı 26'ya çıkardı.

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