Fenerbahçe’ye sönük karşılama

Kafilede Mehmet Ekici ve Robin Van Persie sakatlıklarından dolayı yer almazken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı’nda karşılamaya sadece 6 taraftarın gelmesi dikkat çekti. Futbolcular ve Teknik Direktör Aykut Kocaman gelen az sayıda taraftarı kırmayarak formalarını imzaladıktan sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı-Lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele gitti. Osmanlıspor - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 19.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak.



