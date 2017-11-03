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Fenerbahçe’ye sönük karşılama

Süper Lig’in 11. haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Ankara’ya geldi. Sarı-lacivertli kafileyi 6 taraftar karşıladı.

Spor / 03 Kasım 2017 Cuma 21:15
Fenerbahçe’ye sönük karşılama

Kafilede Mehmet Ekici ve Robin Van Persie sakatlıklarından dolayı yer almazken, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyeti Esenboğa Havalimanı’nda karşılamaya sadece 6 taraftarın gelmesi dikkat çekti. Futbolcular ve Teknik Direktör Aykut Kocaman gelen az sayıda taraftarı kırmayarak formalarını imzaladıktan sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Sarı-Lacivertli kafile daha sonra takım otobüsüne binerek, kamp yapacağı otele gitti. Osmanlıspor - Fenerbahçe mücadelesi yarın saat 19.30’da Osmanlı Stadı’nda oynanacak.

OsmanlısporTeknik DirektörFenerbahçeMehmet EkiciRobin Van Persie


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