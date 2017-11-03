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Bursaspor seriyi 4 maça çıkarmak istiyor

Ligde 3 maçtır yenilmeyen Bursaspor, yarın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmak istiyor.

Spor / 03 Kasım 2017 Cuma 10:29
Bursaspor seriyi 4 maça çıkarmak istiyor

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada topladığı 16 puanla 7. sırada yer alan yeşil-beyazlı ekip, 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

17. randevu

Kasımpaşa ile Bursaspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 16 karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, 10 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Kasımpaşa ise 4 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında en son oynanan karşılaşmada İstanbul ekibi, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Timsah seriyi sürdürmek istiyor

Ligde son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, yarın oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinden de puanla ayrılarak bu seriyi sürdürmek istiyor.

Bursaspor'da 6 eksik

Konuk ekip Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Josua John, Furkan Özçal, Yusuf Erdoğan, Sercan Yıldırım, Onur Atasayar ve Emre Taşdemir yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Düdük Arslaboğa'da

Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç.

BursasporKasımpaşa Spor


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