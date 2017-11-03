A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 9 Kasım'da deplasmanda Romanya ve 13 Kasım'da Antalya'da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı takımın kadrosuna İstanbulspor'un kalecisi Okan Kocuk, Dortdrechtli oyuncu Erol Erdal Alkan, Kayserispor'dan Atila Turan, Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba ve Hannover'da forma giyen Kenan Karaman ilk kez çağrılan isimler oldu.



A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen futbolcular şöyle:



'Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Duesseldorf), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzonspor), Atila Turan (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Mor (Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Kenan Karaman (Hannover), Tolga Ciğerci (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Levante).'



