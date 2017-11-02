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Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmelerinde 4 büyüklerin rakipleri belli oldu.

Spor / 02 Kasım 2017 Perşembe 15:22
Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının kura çekimi gerçekleşiyor. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimi saat 15.00'te başladı. Kura çekimi A Spor'dan canlı yayınlandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra geçen sezon kupayı kazanan Atiker Konyaspor ile Süper Lig'i ilk 4 sırada bitiren Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.

Kupanın 5. turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Turda ilk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım'da, ikinci karşılaşmalar da 12, 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ



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