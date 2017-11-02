Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin için kararı verdi.

Spor / 02 Kasım 2017 Perşembe 16:37
Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin kararı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onadı.

TFF'de yer alan açıklama şöyle:

'Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

-Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.'

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Caner Erkin'e 2 maç, aynı müsabakada 'hakeme yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç men cezası verilmişti.

Caner Erkin'e 6 maç men cezası

Tahkim KuruluMete KalkavanPara CezasıCaner ErkinMedipol Başakşehir


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar