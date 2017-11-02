Tahkim Kurulu'ndan Caner Erkin kararı

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onadı.



TFF'de yer alan açıklama şöyle:



'Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



-Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.'



Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Caner Erkin'e 2 maç, aynı müsabakada 'hakeme yönelik hakareti' nedeniyle 4 maç men cezası verilmişti.



Caner Erkin'e 6 maç men cezası